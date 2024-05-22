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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Soft Foam Earplugs пара Original SafeSound, №10 - Харьков (87081) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3), пара (1)
359,29
Экономия: -40,30 грн
318,99 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: Soft Foam Earplugs (9)
345,47
Экономия: -35,05 грн
310,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: Soft Foam Earplugs (8)
373,98
Экономия: -56,43 грн
317,55 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
341,51
Экономия: -30,89 грн
310,62 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: Soft Foam Earplugs (4)
384,58
Экономия: -50,10 грн
334,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: Soft Foam Earplugs (6)
350,29
Экономия: -40,80 грн
309,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
370,11
Экономия: -32,56 грн
337,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
361,81
Экономия: -43,52 грн
318,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
381,02
Экономия: -46,99 грн
334,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: Soft Foam Earplugs (7)
365,56
Экономия: -29,76 грн
335,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: Soft Foam Earplugs (8)
346,91
Экономия: -36,49 грн
310,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
352,35
Экономия: -37,80 грн
314,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: Soft Foam Earplugs (7)
354,60
Экономия: -32,48 грн
322,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1), пара (2)
367,60
Экономия: -47,92 грн
319,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (1), пара (5)
382,00
Экономия: -45,20 грн
336,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: Soft Foam Earplugs (8)
361,42
Экономия: -31,61 грн
329,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (1)
372,46
Экономия: -54,86 грн
317,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
378,93
Экономия: -68,14 грн
310,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: Soft Foam Earplugs (9)
404,24
Экономия: -43,24 грн
361,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 323-В
Всего: Soft Foam Earplugs (9)
390,74
Экономия: -28,65 грн
362,09 грн