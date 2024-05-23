Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияВкладыши противошумныеБЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНАЦены в аптеках

БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА бежевые Ultra SafeSound, №2 - Одесса (772057) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
48,70 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (6)
58,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
48,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
48,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
44,72 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
47,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
57,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2)
47,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
48,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
47,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
57,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (1)
47,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
57,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
47,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (3)
57,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (2)
44,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
Всего: упаковка (3)
57,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
47,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
47,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
Всего: упаковка (1)
47,70 грн