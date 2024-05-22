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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА SafeSound Original №36, №2 - Харьков (772054) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
86,41
Экономия: -9,33 грн
77,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
84,65
Экономия: -7,88 грн
76,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
83,57
Экономия: -7,51 грн
76,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (3)
89,66
Экономия: -12,58 грн
77,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (2)
84,15
Экономия: -7,48 грн
76,67 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Змиев, ул. Лиманская, 21
Всего: упаковка (1)
84,52
Экономия: -8,06 грн
76,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
84,41
Экономия: -7,28 грн
77,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 44
Всего: упаковка (1)
89,83
Экономия: -12,57 грн
77,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (1)
88,48
Экономия: -11,54 грн
76,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
Всего: упаковка (1)
84,04
Экономия: -7,25 грн
76,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (2)
85,65
Экономия: -8,71 грн
76,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
84,39
Экономия: -6,89 грн
77,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (3)
88,58
Экономия: -11,56 грн
77,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (3)
83,07
Экономия: -6,29 грн
76,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (4)
83,61
Экономия: -6,50 грн
77,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
85,53
Экономия: -8,51 грн
77,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (2)
82,68
Экономия: -5,18 грн
77,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (2)
83,57
Экономия: -6,69 грн
76,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
89,28
Экономия: -12,26 грн
77,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
88,96
Экономия: -12,18 грн
76,78 грн