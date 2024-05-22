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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА SafeSound Original №36, №2 - Днепр (Днепропетровск) (772054) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
88,96
Экономия: -12,18 грн
76,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
85,53
Экономия: -8,51 грн
77,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
89,28
Экономия: -12,26 грн
77,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
83,43
Экономия: -5,93 грн
77,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
87,48
Экономия: -9,97 грн
77,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (2)
85,01
Экономия: -7,91 грн
77,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (3)
83,07
Экономия: -6,29 грн
76,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (4)
83,61
Экономия: -6,50 грн
77,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (3)
88,58
Экономия: -11,56 грн
77,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: упаковка (3)
85,32
Экономия: -8,54 грн
76,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (2)
85,65
Экономия: -8,71 грн
76,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (1)
81,89
Экономия: -3,49 грн
78,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (2)
88,63
Экономия: -11,96 грн
76,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
84,39
Экономия: -6,89 грн
77,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (2)
83,57
Экономия: -6,69 грн
76,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (2)
82,68
Экономия: -5,18 грн
77,50 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (1)
88,48
Экономия: -11,54 грн
76,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
Всего: упаковка (1)
84,04
Экономия: -7,25 грн
76,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
85,12
Экономия: -8,34 грн
76,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (2)
84,33
Экономия: -7,23 грн
77,10 грн