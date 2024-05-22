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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Hi Viz пара с контейнером, №7 - Киев (668004) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (6)
806,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
457,61
Экономия: -31,97 грн
425,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
499,59
Экономия: -71,92 грн
427,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
524,88
Экономия: -96,24 грн
428,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
516,19
Экономия: -89,29 грн
426,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
513,24
Экономия: -73,30 грн
439,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
512,56
Экономия: -91,77 грн
420,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
483,13
Экономия: -55,44 грн
427,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
473,99
Экономия: -45,87 грн
428,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
503,78
Экономия: -74,23 грн
429,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (1)
519,87
Экономия: -91,23 грн
428,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
522,18
Экономия: -95,01 грн
427,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
484,63
Экономия: -60,63 грн
424,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
489,30
Экономия: -70,70 грн
418,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
505,14
Экономия: -61,05 грн
444,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
492,00
Экономия: -66,15 грн
425,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (3)
475,90
Экономия: -56,59 грн
419,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (1)
455,23
Экономия: -27,51 грн
427,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (1)
506,16
Экономия: -64,10 грн
442,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (1)
485,08
Экономия: -63,07 грн
422,01 грн