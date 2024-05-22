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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Hi Viz пара с контейнером, №7 - Харьков (668004) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
807,31 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (2)
809,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
799,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
801,91 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
Всего: упаковка (1)
517,12
Экономия: -88,48 грн
428,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каменская, 120
Всего: упаковка (1)
459,80
Экономия: -33,59 грн
426,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (1)
488,56
Экономия: -62,73 грн
425,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
Всего: упаковка (1)
478,66
Экономия: -52,20 грн
426,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
487,13
Экономия: -66,25 грн
420,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 47
Всего: упаковка (1)
510,69
Экономия: -82,05 грн
428,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
459,05
Экономия: -30,61 грн
428,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 14
Всего: упаковка (1)
480,29
Экономия: -54,46 грн
425,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
Всего: упаковка (1)
464,93
Экономия: -36,68 грн
428,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
Всего: упаковка (1)
493,79
Экономия: -64,24 грн
429,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (3)
475,90
Экономия: -56,59 грн
419,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
492,00
Экономия: -66,15 грн
425,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
505,14
Экономия: -61,05 грн
444,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
Всего: упаковка (1)
473,81
Экономия: -46,12 грн
427,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
489,30
Экономия: -70,70 грн
418,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
484,63
Экономия: -60,63 грн
424,00 грн