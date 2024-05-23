Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияВкладыши противошумныеБЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНАЦены в аптеках

БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Soft Foam Earplugs, артикул 57 пара Original SafeSound Junior, №1 - Одесса (590972) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (6)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Мелисса
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
49,60 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (3)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (4)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (5)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (5)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (2)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Роза
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
49,60 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (1)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Виталина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
Всего: упаковка (1)
49,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (1)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Виола
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (5)
49,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (2)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (2)
46,10 грн
Южная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
49,60 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (3)
56,00
Экономия: -9,90 грн
46,10 грн
Черноморская
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (3)
49,60 грн