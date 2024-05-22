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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА SlimFit SafeSound Junior пара, №10 - Киев (376069) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
465,25
Экономия: -82,00 грн
383,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
450,66
Экономия: -71,34 грн
379,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: SlimFit SafeSound Junior (7)
428,17
Экономия: -47,75 грн
380,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1), пара (4)
460,95
Экономия: -77,70 грн
383,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
451,92
Экономия: -72,60 грн
379,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
469,29
Экономия: -86,04 грн
383,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1), пара (1)
442,71
Экономия: -62,36 грн
380,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
434,58
Экономия: -52,15 грн
382,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (2)
442,24
Экономия: -61,89 грн
380,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1), пара (9)
460,76
Экономия: -85,35 грн
375,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (1)
412,45
Экономия: -31,64 грн
380,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
421,18
Экономия: -40,76 грн
380,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
466,88
Экономия: -84,95 грн
381,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
433,83
Экономия: -54,28 грн
379,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
384,17
Экономия: -43,21 грн
340,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
410,49
Экономия: -30,46 грн
380,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: SlimFit SafeSound Junior (3)
442,50
Экономия: -63,94 грн
378,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (1)
419,20
Экономия: -39,30 грн
379,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
431,91
Экономия: -50,57 грн
381,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
454,31
Экономия: -54,91 грн
399,40 грн