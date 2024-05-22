Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияВкладыши противошумныеБЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНАЦены в аптеках

БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА SlimFit SafeSound Junior пара, №10 - Харьков (376069) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
410,75
Экономия: -36,14 грн
374,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
433,72
Экономия: -53,49 грн
380,23 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: SlimFit SafeSound Junior (4)
412,84
Экономия: -40,04 грн
372,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
430,80
Экономия: -55,34 грн
375,46 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: SlimFit SafeSound Junior (4)
441,25
Экономия: -61,26 грн
379,99 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: SlimFit SafeSound Junior (4)
419,40
Экономия: -36,47 грн
382,93 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (1), пара (5)
421,26
Экономия: -41,09 грн
380,17 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (1)
419,17
Экономия: -39,14 грн
380,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: SlimFit SafeSound Junior (9)
444,43
Экономия: -70,35 грн
374,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Шостка, ул. Черниговская, 7-А
Всего: SlimFit SafeSound Junior (9)
417,16
Экономия: -39,16 грн
378,00 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
420,26
Экономия: -40,36 грн
379,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/2-Б
Всего: SlimFit SafeSound Junior (8)
432,28
Экономия: -48,18 грн
384,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каменская, 120
Всего: упаковка (1)
414,95
Экономия: -30,31 грн
384,64 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: SlimFit SafeSound Junior (2)
437,34
Экономия: -56,15 грн
381,19 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
Всего: SlimFit SafeSound Junior (7)
414,39
Экономия: -34,97 грн
379,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
457,96
Экономия: -78,64 грн
379,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Полтавская, 1
Всего: упаковка (1)
419,93
Экономия: -36,90 грн
383,03 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 12-А
Всего: упаковка (1), пара (1)
430,14
Экономия: -45,76 грн
384,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 31
Всего: SlimFit SafeSound Junior (7)
435,79
Экономия: -57,79 грн
378,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: SlimFit SafeSound Junior (5)
412,84
Экономия: -29,64 грн
383,20 грн