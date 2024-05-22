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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА SlimFit SafeSound Junior пара, №1 - Киев (179257) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
53,94
Экономия: -11,09 грн
42,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
50,44
Экономия: -5,42 грн
45,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
51,81
Экономия: -6,79 грн
45,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (1)
48,04
Экономия: -3,78 грн
44,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (1)
48,69
Экономия: -3,74 грн
44,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (1)
56,26
Экономия: -11,24 грн
45,02 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (2)
50,02
Экономия: -5,00 грн
45,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (3)
49,62
Экономия: -4,67 грн
44,95 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (2)
51,38
Экономия: -8,38 грн
43,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (3)
49,03
Экономия: -4,08 грн
44,95 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (1)
69,60
Экономия: -16,91 грн
52,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (2)
51,70
Экономия: -7,57 грн
44,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (2)
48,93
Экономия: -3,98 грн
44,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (1)
52,11
Экономия: -8,27 грн
43,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (1)
50,71
Экономия: -5,21 грн
45,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 10
Всего: упаковка (1)
53,58
Экономия: -10,58 грн
43,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (1)
50,87
Экономия: -3,23 грн
47,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (3)
48,36
Экономия: -5,68 грн
42,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (2)
47,79
Экономия: -3,69 грн
44,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (8)
51,45
Экономия: -5,95 грн
45,50 грн