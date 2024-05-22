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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА SafeSound For Her пара, №1 - Харьков (158221) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
64,29
Экономия: -9,15 грн
55,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
60,38
Экономия: -5,03 грн
55,35 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
63,76
Экономия: -8,29 грн
55,47 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (2)
62,55
Экономия: -7,21 грн
55,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
64,50
Экономия: -8,91 грн
55,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
61,10
Экономия: -5,32 грн
55,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (2)
59,80
Экономия: -4,28 грн
55,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (2)
62,04
Экономия: -6,33 грн
55,71 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
69,00
Экономия: -15,00 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
60,24
Экономия: -4,37 грн
55,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
61,19
Экономия: -4,31 грн
56,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (2)
66,25
Экономия: -10,27 грн
55,98 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
60,75
Экономия: -4,88 грн
55,87 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
71,00
Экономия: -17,00 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
61,80
Экономия: -3,02 грн
58,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
62,16
Экономия: -3,38 грн
58,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
60,78
Экономия: -5,33 грн
55,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
66,38
Экономия: -10,15 грн
56,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (3)
64,60
Экономия: -9,17 грн
55,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
64,79
Экономия: -5,01 грн
59,78 грн