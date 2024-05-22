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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Sound Asleep пара, №1 - Львов (157960) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
65,29
Экономия: -7,29 грн
58,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (4)
63,96
Экономия: -5,34 грн
58,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (4)
64,07
Экономия: -6,01 грн
58,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
70,23
Экономия: -11,71 грн
58,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (6)
66,50
Экономия: -8,13 грн
58,37 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (2)
67,11
Экономия: -8,83 грн
58,28 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (4)
67,98
Экономия: -9,44 грн
58,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (5)
64,02
Экономия: -5,44 грн
58,58 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
Всего: упаковка (2)
63,73
Экономия: -5,39 грн
58,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
62,82
Экономия: -4,36 грн
58,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бандеры Степана, 77-Б
Всего: упаковка (1)
62,59
Экономия: -4,45 грн
58,14 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (2)
65,94
Экономия: -8,52 грн
57,42 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
65,93
Экономия: -8,51 грн
57,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (3)
62,80
Экономия: -4,82 грн
57,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 30
Всего: упаковка (2)
61,86
Экономия: -3,96 грн
57,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
Всего: упаковка (1)
62,40
Экономия: -4,40 грн
58,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
63,07
Экономия: -4,42 грн
58,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 74
Всего: упаковка (1)
70,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
63,02
Экономия: -5,01 грн
58,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Гусятин, просп. Независимости, 42-В
Всего: упаковка (1)
70,58 грн