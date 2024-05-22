Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияВкладыши противошумныеБЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНАЦены в аптеках

БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Sound Asleep пара, №1 - Харьков (157960) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
64,34
Экономия: -6,04 грн
58,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (4)
63,99
Экономия: -5,81 грн
58,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
63,56
Экономия: -3,26 грн
60,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (2)
68,98
Экономия: -10,71 грн
58,27 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
70,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (5)
63,01
Экономия: -4,83 грн
58,18 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (2)
76,32
Экономия: -18,90 грн
57,42 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Краснодарская, 181-Б
Всего: упаковка (1)
70,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (3)
68,26
Экономия: -9,72 грн
58,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
64,82
Экономия: -6,50 грн
58,32 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 12-В
Всего: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
63,78
Экономия: -5,16 грн
58,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (3)
63,03
Экономия: -4,99 грн
58,04 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
Всего: упаковка (6)
65,81
Экономия: -7,31 грн
58,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (2)
64,93
Экономия: -6,47 грн
58,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (2)
65,11
Экономия: -6,95 грн
58,16 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (2)
65,73
Экономия: -7,57 грн
58,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: упаковка (1)
63,62
Экономия: -5,41 грн
58,21 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13/2
Всего: упаковка (1)
70,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Леси Украинки, 6
Всего: упаковка (1)
63,80
Экономия: -3,50 грн
60,30 грн