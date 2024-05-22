Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияВкладыши противошумныеБЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНАЦены в аптеках

БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Sound Asleep пара, №1 - Днепр (Днепропетровск) (157960) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
65,68
Экономия: -7,06 грн
58,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
65,19
Экономия: -6,57 грн
58,62 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (3)
62,48
Экономия: -2,18 грн
60,30 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
65,84
Экономия: -7,22 грн
58,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
64,22
Экономия: -5,60 грн
58,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (7)
64,55
Экономия: -5,78 грн
58,77 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
67,89
Экономия: -8,98 грн
58,91 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (5)
69,72
Экономия: -11,45 грн
58,27 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (3)
64,37
Экономия: -5,91 грн
58,46 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
65,03
Экономия: -6,97 грн
58,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 63-А
Всего: упаковка (3)
65,40
Экономия: -7,03 грн
58,37 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
66,80
Экономия: -8,46 грн
58,34 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (23)
69,18
Экономия: -10,64 грн
58,54 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (5)
64,75
Экономия: -6,13 грн
58,62 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Дунайская, 39-Б
Всего: упаковка (2)
63,07
Экономия: -4,61 грн
58,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 2-Б
Всего: упаковка (1)
63,31
Экономия: -4,85 грн
58,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Каштанов, 2/22
Всего: упаковка (2)
70,70
Экономия: -12,43 грн
58,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всего: упаковка (1)
68,94
Экономия: -10,95 грн
57,99 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
64,35
Экономия: -5,89 грн
58,46 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
64,25
Экономия: -4,52 грн
59,73 грн