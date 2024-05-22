Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияВкладыши противошумныеБЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНАЦены в аптеках

БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Snore Blockers пара, №1 - Харьков (156392) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
49,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
Всего: упаковка (2)
66,23 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
51,52 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
53,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Гагарина, 127-А
Всего: упаковка (1)
66,42 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
59,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
52,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
57,83
Экономия: -4,82 грн
53,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
52,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (3)
57,89
Экономия: -5,18 грн
52,71 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (3)
47,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (1)
56,07 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
53,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Ново-Баварский, 91
Всего: упаковка (1)
70,73 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
Всего: упаковка (1)
54,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
53,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (1)
51,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (3)
58,74
Экономия: -5,82 грн
52,92 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
61,95
Экономия: -8,82 грн
53,13 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
53,30 грн