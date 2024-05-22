Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияВкладыши противошумныеБЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНАЦены в аптеках

БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Soft Foam Earplugs пара Ultra SafeSound, №1 - Киев (109657) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
67,90
Экономия: -19,22 грн
48,68 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (16)
74,31
Экономия: -25,63 грн
48,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
56,64
Экономия: -8,82 грн
47,82 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
63,20
Экономия: -14,52 грн
48,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
57,61
Экономия: -10,66 грн
46,95 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (3)
67,80
Экономия: -19,12 грн
48,68 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (4)
62,80
Экономия: -14,12 грн
48,68 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (3)
64,61
Экономия: -15,93 грн
48,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
53,50
Экономия: -6,27 грн
47,23 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
63,40
Экономия: -14,72 грн
48,68 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (10)
64,63
Экономия: -15,95 грн
48,68 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (3)
63,32
Экономия: -14,64 грн
48,68 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (1)
67,44
Экономия: -18,76 грн
48,68 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (4)
55,54
Экономия: -6,86 грн
48,68 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2)
69,50
Экономия: -20,82 грн
48,68 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (3)
66,00
Экономия: -16,01 грн
49,99 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (3)
51,59
Экономия: -4,02 грн
47,57 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (61)
63,40
Экономия: -14,72 грн
48,68 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
65,30
Экономия: -16,62 грн
48,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
52,80
Экономия: -5,26 грн
47,54 грн