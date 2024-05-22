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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Soft Foam Earplugs пара Ultra SafeSound, №1 - Харьков (109657) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (4)
63,81
Экономия: -15,13 грн
48,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (10)
57,36
Экономия: -10,33 грн
47,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (23)
56,46
Экономия: -8,49 грн
47,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
50,58
Экономия: -3,55 грн
47,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
53,50
Экономия: -5,78 грн
47,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
61,00
Экономия: -12,32 грн
48,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
56,30
Экономия: -9,27 грн
47,03 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (3)
59,40
Экономия: -10,72 грн
48,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
54,98
Экономия: -7,26 грн
47,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
51,74
Экономия: -4,70 грн
47,04 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (1)
64,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (5)
60,34
Экономия: -11,66 грн
48,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
54,95
Экономия: -7,89 грн
47,06 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
53,00
Экономия: -4,32 грн
48,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
55,76
Экономия: -7,94 грн
47,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
58,40
Экономия: -10,58 грн
47,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
60,12
Экономия: -11,44 грн
48,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
51,41
Экономия: -4,28 грн
47,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (3)
57,70
Экономия: -9,02 грн
48,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
51,42
Экономия: -3,12 грн
48,30 грн