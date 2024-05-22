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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Soft Foam Earplugs пара Ultra SafeSound, №1 - Днепр (Днепропетровск) (109657) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4)
54,96
Экономия: -7,52 грн
47,44 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
55,61
Экономия: -6,93 грн
48,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (8)
60,60
Экономия: -11,92 грн
48,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (6)
55,13
Экономия: -7,75 грн
47,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
55,21
Экономия: -7,15 грн
48,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
52,28
Экономия: -5,25 грн
47,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (3)
57,99
Экономия: -10,17 грн
47,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
54,13
Экономия: -7,32 грн
46,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (3)
52,63
Экономия: -5,66 грн
46,97 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (9)
60,60
Экономия: -11,92 грн
48,68 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (4)
56,90
Экономия: -8,22 грн
48,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (4)
67,80
Экономия: -19,12 грн
48,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (3)
50,60
Экономия: -3,64 грн
46,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (2)
61,10
Экономия: -12,42 грн
48,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (3)
59,90
Экономия: -11,22 грн
48,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (2)
53,76
Экономия: -6,13 грн
47,63 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (6)
53,11
Экономия: -4,43 грн
48,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
52,50
Экономия: -4,80 грн
47,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (2)
55,48
Экономия: -8,46 грн
47,02 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (5)
64,63
Экономия: -15,95 грн
48,68 грн