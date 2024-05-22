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БЕРУШИ ИЗ ПЕНОПРОПИЛЕНА Soft Foam Earplugs пара Original SafeSound, №1 - Харьков (109653) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
37,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (4)
45,67
Экономия: -6,91 грн
38,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (8)
43,11
Экономия: -4,25 грн
38,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
37,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
37,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
46,50
Экономия: -7,70 грн
38,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (2)
39,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
45,24
Экономия: -6,49 грн
38,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
42,87
Экономия: -3,93 грн
38,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
43,54
Экономия: -4,78 грн
38,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (4)
45,48
Экономия: -6,64 грн
38,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (4)
56,02
Экономия: -12,53 грн
43,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
56,02
Экономия: -12,53 грн
43,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
44,93
Экономия: -6,10 грн
38,83 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
39,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
43,74
Экономия: -4,81 грн
38,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (3)
45,04
Экономия: -6,21 грн
38,83 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (2)
52,31
Экономия: -8,82 грн
43,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
42,61
Экономия: -3,85 грн
38,76 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
37,49 грн