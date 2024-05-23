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БАНДАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 2B, 4013 M/L, №1 - Запорожье (526309) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
322,71 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
456,08
Экономия: -82,07 грн
374,01 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
408,79
Экономия: -34,58 грн
374,21 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
384,00
Экономия: -72,00 грн
312,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
324,06 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
332,27 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
428,91
Экономия: -54,78 грн
374,13 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
368,19 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
443,97
Экономия: -38,56 грн
405,41 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
405,39
Экономия: -34,25 грн
371,14 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
478,51
Экономия: -56,81 грн
421,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
387,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
483,47
Экономия: -95,90 грн
387,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
454,29
Экономия: -39,15 грн
415,14 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
384,00
Экономия: -72,00 грн
312,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
434,45
Экономия: -57,32 грн
377,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
323,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
461,12
Экономия: -50,42 грн
410,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
430,93
Экономия: -57,41 грн
373,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
480,96
Экономия: -75,96 грн
405,00 грн