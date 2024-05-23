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БАНДАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 2B, 4013 XL/XXL, №1 - Запорожье (526308) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
385,57 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
523,02
Экономия: -94,11 грн
428,91 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
410,87
Экономия: -34,76 грн
376,11 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
454,00
Экономия: -81,00 грн
373,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
344,52 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
389,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
522,23
Экономия: -66,70 грн
455,53 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
261,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
411,69
Экономия: -36,62 грн
375,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
478,51
Экономия: -56,81 грн
421,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
483,47
Экономия: -95,90 грн
387,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
457,50
Экономия: -50,71 грн
406,79 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
454,00
Экономия: -81,00 грн
373,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
469,55
Экономия: -61,96 грн
407,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
345,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
461,12
Экономия: -50,42 грн
410,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
430,93
Экономия: -57,41 грн
373,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
482,99
Экономия: -76,28 грн
406,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
458,92
Экономия: -50,73 грн
408,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
368,22 грн