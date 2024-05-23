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БАНДАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 4011 размер XXXL/XXXXL, люкс, №1 - Запорожье (169488) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
618,43
Экономия: -52,32 грн
566,11 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
633,19
Экономия: -121,41 грн
511,78 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
458,48 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
624,38
Экономия: -53,62 грн
570,76 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
623,91
Экономия: -57,80 грн
566,11 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
539,13
Экономия: -57,39 грн
481,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
569,74
Экономия: -69,34 грн
500,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
626,52
Экономия: -45,04 грн
581,48 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (3)
463,18 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
633,92
Экономия: -81,52 грн
552,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
636,96
Экономия: -84,56 грн
552,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
596,96
Экономия: -74,32 грн
522,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
633,68
Экономия: -125,97 грн
507,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
629,63
Экономия: -55,78 грн
573,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
614,97
Экономия: -62,57 грн
552,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
585,32
Экономия: -31,72 грн
553,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
622,95
Экономия: -67,68 грн
555,27 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 25-В
Всего: упаковка (1)
621,05
Экономия: -62,69 грн
558,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
469,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (1)
627,48
Экономия: -96,04 грн
531,44 грн