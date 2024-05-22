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БАНДАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 4011 размер XS/S, люкс, №1 - Киев (169487) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
625,70
Экономия: -105,48 грн
520,22 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 19
Всего: упаковка (1)
493,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (1)
493,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 62-А
Всего: упаковка (1)
439,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, просп. Берестейский, 100-Ф
Всего: упаковка (1)
493,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
493,40 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, пл. Привокзальная, 19
Всего: упаковка (1)
540,48
Экономия: -48,39 грн
492,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Радомышль, пл. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
493,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
473,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
Всего: упаковка (1)
399,11 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46-А
Всего: упаковка (1)
379,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (2)
503,57
Экономия: -17,36 грн
486,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 99
Всего: упаковка (1)
493,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
569,76
Экономия: -0,86 грн
568,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Шпола, ул. Соборная, 56
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Турбов, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
399,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Калиновка, ул. Чкалова, 6
Всего: упаковка (1)
462,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (1)
426,79
Экономия: -1,84 грн
424,95 грн