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БАНДАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 4011 размер XS/S, люкс, №1 - Харьков (169487) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Астарта
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: упаковка (1)
425,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
521,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется через 56 мин
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
417,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
417,50 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
512,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:50
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
512,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: упаковка (1)
512,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
417,50 грн
Аптека твого миста
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
439,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется через 56 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
Всего: упаковка (1)
417,50 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
Всего: упаковка (1)
512,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: упаковка (1)
493,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (2)
562,69 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
493,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (1)
563,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
625,93
Экономия: -65,30 грн
560,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
631,82
Экономия: -98,00 грн
533,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (2)
636,90
Экономия: -70,79 грн
566,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
617,71
Экономия: -46,84 грн
570,87 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 84
Всего: упаковка (1)
628,00
Экономия: -125,30 грн
502,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Покровское, ул. Центральная, 18-А
Всего: упаковка (1)
233,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Глухов, ул. Терещенков, 55
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
632,43
Экономия: -88,97 грн
543,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
557,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 12
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
538,23
Экономия: -49,89 грн
488,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
561,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (2)
503,57
Экономия: -17,36 грн
486,21 грн