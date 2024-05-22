БАНДАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 4011 размер XS/S, люкс, №1 - Харьков (169487) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
Астарта
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Астарта
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Класна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 56 мин
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Класна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Класна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Класна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 17:50
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Класна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Класна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Аптека твого миста
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Класна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 56 мин
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
В других городах:
Астарта
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Засумская, 1
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 84
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Покровское, ул. Центральная, 18-А
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Глухов, ул. Терещенков, 55
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Истомина, 4
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 12
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39