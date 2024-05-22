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БАНДАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 4011 размер XS/S, люкс, №1 - Днепр (Днепропетровск) (169487) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
631,82
Экономия: -98,00 грн
533,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (2)
636,90
Экономия: -70,79 грн
566,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
625,93
Экономия: -65,30 грн
560,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
617,71
Экономия: -46,84 грн
570,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
Всего: упаковка (1)
563,79 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 84
Всего: упаковка (1)
628,00
Экономия: -125,30 грн
502,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
632,43
Экономия: -88,97 грн
543,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
557,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Покровское, ул. Центральная, 18-А
Всего: упаковка (1)
233,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
538,23
Экономия: -49,89 грн
488,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (1)
535,00
Экономия: -32,30 грн
502,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
618,06
Экономия: -59,81 грн
558,25 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
465,45 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
Всего: упаковка (3)
234,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
493,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
566,54
Экономия: -0,61 грн
565,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (2)
503,57
Экономия: -17,36 грн
486,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (2)
379,85 грн