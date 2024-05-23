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БАНДАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 4011 размер M/L, люкс, №1 - Запорожье (169485) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (6)
545,00
Экономия: -101,00 грн
444,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
632,19
Экономия: -113,76 грн
518,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
618,30
Экономия: -52,31 грн
565,99 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
599,00 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
545,00
Экономия: -101,00 грн
444,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
545,00
Экономия: -101,00 грн
444,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
599,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
631,11
Экономия: -80,61 грн
550,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
576,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
538,15
Экономия: -46,75 грн
491,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
535,40
Экономия: -52,76 грн
482,64 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 09 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (6)
596,00
Экономия: -132,00 грн
464,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
636,00
Экономия: -76,48 грн
559,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
514,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
633,32
Экономия: -121,44 грн
511,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
546,84
Экономия: -57,19 грн
489,65 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
545,00
Экономия: -101,00 грн
444,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
614,96
Экономия: -81,14 грн
533,82 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
599,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
462,84 грн