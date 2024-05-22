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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 1 бежевый (710), №1 - Киев (543365) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
220,62
Экономия: -3,98 грн
216,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
447,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
445,49 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
219,28
Экономия: -11,45 грн
207,83 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
230,00
Экономия: -6,90 грн
223,10 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 25
Всего: упаковка (1)
444,63 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
270,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 18:00
270,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
270,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
270,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Богуслав, ул. Франко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
450,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
270,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
270,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
270,40 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
270,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 50 мин
Андрушевка, ул. Зазулинского, 20-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
270,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Ружин, ул. Бирюкова, 5
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-24 - 20:00
270,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
270,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
270,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
270,40 грн