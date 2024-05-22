Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 3 бежевый (710), №1 - Харьков (499832) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
351,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
351,90 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
477,36 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
351,90 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
483,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
351,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
479,57 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
351,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
479,90 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (3)
481,71 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
482,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
431,73
Экономия: -76,90 грн
354,83 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
351,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
483,28 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
478,42 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
351,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
351,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
351,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
351,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
477,54 грн