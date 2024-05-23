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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 4 (710), №1 - Одесса (107649) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
426,06
Экономия: -31,43 грн
394,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
420,98
Экономия: -41,78 грн
379,20 грн
Роза
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
522,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
402,16
Экономия: -43,63 грн
358,53 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
522,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
397,16
Экономия: -26,82 грн
370,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
394,19
Экономия: -46,71 грн
347,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: упаковка (1)
263,38
Экономия: -11,29 грн
252,09 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
433,53
Экономия: -51,48 грн
382,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
Всего: упаковка (1)
420,25
Экономия: -29,27 грн
390,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 16
Всего: упаковка (1)
394,95
Экономия: -13,94 грн
381,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
420,66
Экономия: -50,39 грн
370,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
429,35
Экономия: -45,68 грн
383,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (1)
422,97
Экономия: -35,65 грн
387,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
402,12
Экономия: -45,11 грн
357,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
Всего: упаковка (1)
421,75
Экономия: -30,77 грн
390,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Болград, просп. Соборный, 140-Б
Всего: упаковка (1)
398,16
Экономия: -24,39 грн
373,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
400,17
Экономия: -33,26 грн
366,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
418,50
Экономия: -40,11 грн
378,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
433,00
Экономия: -78,56 грн
354,44 грн