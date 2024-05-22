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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 4 (710), №1 - Львов (107649) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
299,47
Экономия: -15,10 грн
284,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
427,76
Экономия: -45,71 грн
382,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
426,38
Экономия: -40,68 грн
385,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
279,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
399,07
Экономия: -54,64 грн
344,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
399,76
Экономия: -52,28 грн
347,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
269,41
Экономия: -17,32 грн
252,09 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Торговая, 62
Всего: упаковка (1)
363,99
Экономия: -47,13 грн
316,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (1)
258,99
Экономия: -11,70 грн
247,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ковель, бульв. Леси Украинки, 33
Всего: упаковка (2)
426,42
Экономия: -42,75 грн
383,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (1)
342,28
Экономия: -26,21 грн
316,07 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
Всего: упаковка (1)
393,24
Экономия: -28,23 грн
365,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
404,48
Экономия: -36,04 грн
368,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мира, 4-А
Всего: упаковка (2)
425,20
Экономия: -46,81 грн
378,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всего: упаковка (1)
433,89
Экономия: -48,19 грн
385,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
392,59
Экономия: -29,11 грн
363,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
402,77
Экономия: -40,81 грн
361,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (1)
423,26
Экономия: -28,63 грн
394,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
Всего: упаковка (1)
430,32
Экономия: -49,90 грн
380,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 69
Всего: упаковка (1)
432,15
Экономия: -63,50 грн
368,65 грн