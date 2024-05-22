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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 4 (710), №1 - Киев (107649) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
424,88
Экономия: -32,28 грн
392,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
424,39
Экономия: -60,61 грн
363,78 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (1)
425,61
Экономия: -38,29 грн
387,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
392,86
Экономия: -60,24 грн
332,62 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
397,96
Экономия: -29,52 грн
368,44 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (1)
400,75
Экономия: -19,74 грн
381,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
341,58
Экономия: -26,84 грн
314,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
429,95
Экономия: -51,96 грн
377,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
403,22
Экономия: -54,21 грн
349,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
364,58
Экономия: -11,58 грн
353,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
402,23
Экономия: -69,61 грн
332,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Мира, 2/3
Всего: упаковка (1)
395,60
Экономия: -14,59 грн
381,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
421,83
Экономия: -67,39 грн
354,44 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
Всего: упаковка (1)
431,70
Экономия: -37,07 грн
394,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
432,47
Экономия: -46,77 грн
385,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
341,95
Экономия: -24,56 грн
317,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
218,66
Экономия: -12,59 грн
206,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
407,60
Экономия: -47,55 грн
360,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 17
Всего: упаковка (1)
399,57
Экономия: -68,09 грн
331,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (1)
431,74
Экономия: -37,11 грн
394,63 грн