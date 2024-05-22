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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 4 (710), №1 - Харьков (107649) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
425,76
Экономия: -46,95 грн
378,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
423,62
Экономия: -32,64 грн
390,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
401,58
Экономия: -49,53 грн
352,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
405,59
Экономия: -50,49 грн
355,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
419,09
Экономия: -64,26 грн
354,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
550,99
Экономия: -50,47 грн
500,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (1)
355,67
Экономия: -52,39 грн
303,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
418,83
Экономия: -29,88 грн
388,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
426,71
Экономия: -37,76 грн
388,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
419,58
Экономия: -40,77 грн
378,81 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
428,68
Экономия: -42,55 грн
386,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
426,24
Экономия: -50,68 грн
375,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
259,75
Экономия: -7,66 грн
252,09 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Всего: упаковка (1)
424,94
Экономия: -34,75 грн
390,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
404,52
Экономия: -37,61 грн
366,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 17:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (1)
285,17
Экономия: -8,74 грн
276,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 17:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (1)
402,69
Экономия: -45,68 грн
357,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (1)
365,61
Экономия: -35,66 грн
329,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
423,70
Экономия: -55,05 грн
368,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (1)
398,80
Экономия: -48,27 грн
350,53 грн