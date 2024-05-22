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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 4 (710), №1 - Днепр (Днепропетровск) (107649) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
266,26
Экономия: -14,17 грн
252,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
426,67
Экономия: -43,00 грн
383,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
350,99
Экономия: -34,13 грн
316,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
420,90
Экономия: -60,37 грн
360,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
421,75
Экономия: -30,77 грн
390,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
397,09
Экономия: -64,47 грн
332,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
399,37
Экономия: -42,36 грн
357,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: упаковка (1)
403,57
Экономия: -56,09 грн
347,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
394,04
Экономия: -49,61 грн
344,43 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (1)
258,17
Экономия: -10,88 грн
247,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 57
Всего: упаковка (1)
422,44
Экономия: -35,12 грн
387,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
397,81
Экономия: -27,47 грн
370,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
421,47
Экономия: -37,80 грн
383,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
218,45
Экономия: -8,38 грн
210,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
Всего: упаковка (1)
219,33
Экономия: -9,26 грн
210,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (1)
398,65
Экономия: -45,07 грн
353,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
260,41
Экономия: -8,32 грн
252,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
393,28
Экономия: -51,90 грн
341,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
433,97
Экономия: -53,20 грн
380,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
401,89
Экономия: -36,88 грн
365,01 грн