Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеШиныБАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 3 (710), №1 - Львов (107648) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: упаковка (1)
312,99
Экономия: -33,26 грн
279,73 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
177,00
Экономия: -5,31 грн
171,69 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 201-Б
Всего: упаковка (1)
391,99
Экономия: -112,26 грн
279,73 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Слободянюка Руслана, 132-В
Всего: упаковка (1)
369,99
Экономия: -90,26 грн
279,73 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Оржица, ул. Центральная, 27
Всего: упаковка (1)
381,99
Экономия: -102,26 грн
279,73 грн
Южная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
522,30 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (2)
312,99
Экономия: -33,26 грн
279,73 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом