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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 2 (710), №1 - Запорожье (107647) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
399,89
Экономия: -58,88 грн
341,01 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
375,59
Экономия: -57,69 грн
317,90 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
368,35
Экономия: -37,57 грн
330,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
405,01
Экономия: -49,60 грн
355,41 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
375,13
Экономия: -44,46 грн
330,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
286,42
Экономия: -16,47 грн
269,95 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
372,82
Экономия: -38,45 грн
334,37 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
298,22
Экономия: -10,92 грн
287,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
243,35
Экономия: -8,61 грн
234,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
200,01
Экономия: -8,50 грн
191,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 57
Всего: упаковка (1)
394,25
Экономия: -32,78 грн
361,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (1)
378,22
Экономия: -48,97 грн
329,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
205,16
Экономия: -13,28 грн
191,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
287,71
Экономия: -17,76 грн
269,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
280,15
Экономия: -10,20 грн
269,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (1)
400,46
Экономия: -45,43 грн
355,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 45
Всего: упаковка (1)
393,94
Экономия: -32,47 грн
361,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
391,97
Экономия: -41,87 грн
350,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
390,34
Экономия: -27,35 грн
362,99 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Всего: упаковка (1)
395,67
Экономия: -32,36 грн
363,31 грн