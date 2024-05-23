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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 2 (710), №1 - Одесса (107647) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Верона
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (1)
429,00 грн
Роза
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
421,30 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
421,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
399,51
Экономия: -54,71 грн
344,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
367,08
Экономия: -43,50 грн
323,58 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
421,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
366,37
Экономия: -39,95 грн
326,42 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (1)
379,39
Экономия: -24,59 грн
354,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
Всего: упаковка (1)
404,59
Экономия: -48,05 грн
356,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Карпенко Генерала, 20/1
Всего: упаковка (1)
302,84
Экономия: -15,54 грн
287,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (1)
367,61
Экономия: -12,81 грн
354,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
375,20
Экономия: -39,91 грн
335,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (2)
394,74
Экономия: -33,27 грн
361,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
Всего: упаковка (1)
393,60
Экономия: -28,72 грн
364,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Болград, просп. Соборный, 140-Б
Всего: упаковка (1)
370,77
Экономия: -22,71 грн
348,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
391,74
Экономия: -52,25 грн
339,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
Всего: упаковка (1)
378,39
Экономия: -68,65 грн
309,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
367,96
Экономия: -29,48 грн
338,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
280,15
Экономия: -10,20 грн
269,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
287,71
Экономия: -17,76 грн
269,95 грн