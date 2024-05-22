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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 2 (710), №1 - Львов (107647) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
399,21
Экономия: -42,67 грн
356,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
396,86
Экономия: -54,33 грн
342,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
372,26
Экономия: -48,68 грн
323,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
209,06
Экономия: -13,44 грн
195,62 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (2)
328,99
Экономия: -47,75 грн
281,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
Всего: упаковка (2)
346,99
Экономия: -65,75 грн
281,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
303,29
Экономия: -22,05 грн
281,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 23
Всего: упаковка (2)
320,99
Экономия: -39,75 грн
281,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
286,90
Экономия: -16,95 грн
269,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 53/6
Всего: упаковка (1)
347,99
Экономия: -66,75 грн
281,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (1)
328,99
Экономия: -47,75 грн
281,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (2)
404,78
Экономия: -34,97 грн
369,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
Всего: упаковка (1)
402,24
Экономия: -35,84 грн
366,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мира, 4-А
Всего: упаковка (1)
396,82
Экономия: -43,69 грн
353,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 60
Всего: упаковка (1)
326,99
Экономия: -45,75 грн
281,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
326,12
Экономия: -33,04 грн
293,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (1)
267,54
Экономия: -10,91 грн
256,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/4
Всего: упаковка (1)
367,99
Экономия: -86,75 грн
281,24 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
Всего: упаковка (1)
322,99
Экономия: -41,75 грн
281,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 5
Всего: упаковка (1)
391,52
Экономия: -26,64 грн
364,88 грн