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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 2 (710), №1 - Киев (107647) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
393,00
Экономия: -62,22 грн
330,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
266,92
Экономия: -10,29 грн
256,63 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
264,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (2)
272,21
Экономия: -15,12 грн
257,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (2)
402,43
Экономия: -49,30 грн
353,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
376,48
Экономия: -51,48 грн
325,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
Всего: упаковка (1)
379,60
Экономия: -48,93 грн
330,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 31
Всего: упаковка (1)
368,14
Экономия: -48,82 грн
319,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
208,32
Экономия: -12,62 грн
195,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 125-А
Всего: упаковка (1)
401,79
Экономия: -62,30 грн
339,49 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
370,48
Экономия: -24,20 грн
346,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Коцюбинское, ул. Доковская, 1
Всего: упаковка (1)
378,99
Экономия: -97,75 грн
281,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: упаковка (1)
394,17
Экономия: -24,36 грн
369,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (1)
369,35
Экономия: -45,77 грн
323,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильщиков, 15
Всего: упаковка (1)
390,42
Экономия: -22,13 грн
368,29 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
Всего: упаковка (1)
314,99
Экономия: -33,75 грн
281,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
374,46
Экономия: -31,37 грн
343,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (2)
401,67
Экономия: -50,05 грн
351,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Пирятин, пл. Героев Майдана, 7/10
Всего: упаковка (1)
404,78
Экономия: -36,49 грн
368,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
390,30
Экономия: -30,34 грн
359,96 грн