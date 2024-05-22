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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 2 (710), №1 - Харьков (107647) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
206,18
Экономия: -10,56 грн
195,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
372,29
Экономия: -51,55 грн
320,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, перек. Южнопроектная / Гагарина, 32/304
Всего: упаковка (1)
390,99
Экономия: -53,01 грн
337,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
288,31
Экономия: -18,36 грн
269,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
398,22
Экономия: -35,23 грн
362,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
286,88
Экономия: -16,93 грн
269,95 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
Всего: упаковка (1)
354,99
Экономия: -73,75 грн
281,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
399,15
Экономия: -39,62 грн
359,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
396,35
Экономия: -33,79 грн
362,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
283,10
Экономия: -13,15 грн
269,95 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Всего: упаковка (1)
395,67
Экономия: -32,36 грн
363,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
376,69
Экономия: -35,02 грн
341,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 17:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (1)
400,46
Экономия: -45,43 грн
355,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
390,34
Экономия: -27,35 грн
362,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: упаковка (1)
365,25
Экономия: -29,92 грн
335,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 100
Всего: упаковка (1)
396,44
Экономия: -28,15 грн
368,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Лебедин, пл. Соборная, 4-А/1
Всего: упаковка (1)
404,67
Экономия: -36,38 грн
368,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 18
Всего: упаковка (1)
401,03
Экономия: -47,90 грн
353,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
403,00
Экономия: -34,71 грн
368,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (2)
372,86
Экономия: -34,38 грн
338,48 грн