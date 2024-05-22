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БАНДАЖ ДЛЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ размер 2 (710), №1 - Днепр (Днепропетровск) (107647) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
298,22
Экономия: -10,92 грн
287,30 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
243,35
Экономия: -8,61 грн
234,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
200,01
Экономия: -8,50 грн
191,51 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 57
Всего: упаковка (1)
394,25
Экономия: -32,78 грн
361,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
368,35
Экономия: -37,57 грн
330,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
375,13
Экономия: -44,46 грн
330,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (1)
371,23
Экономия: -41,98 грн
329,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
405,01
Экономия: -49,60 грн
355,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
286,42
Экономия: -16,47 грн
269,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
372,82
Экономия: -38,45 грн
334,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
403,07
Экономия: -62,06 грн
341,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
375,59
Экономия: -57,69 грн
317,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Першотравенск, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
203,39
Экономия: -11,51 грн
191,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
287,71
Экономия: -17,76 грн
269,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 17:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (1)
394,97
Экономия: -39,94 грн
355,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
280,15
Экономия: -10,20 грн
269,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (1)
392,28
Экономия: -29,29 грн
362,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
395,42
Экономия: -45,32 грн
350,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
Всего: упаковка (1)
354,99
Экономия: -73,75 грн
281,24 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 18:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 16
Всего: упаковка (1)
395,67
Экономия: -32,36 грн
363,31 грн