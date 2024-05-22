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Бандаж для голеностопного сустава размер 4 (XL) компрессионный (409), №1 - Днепр (Днепропетровск) (907740) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
491,65
Экономия: -42,69 грн
448,96 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: упаковка (1)
488,46
Экономия: -49,61 грн
438,85 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
Всего: упаковка (1)
491,49
Экономия: -39,61 грн
451,88 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
486,72
Экономия: -39,97 грн
446,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (4)
498,55
Экономия: -52,52 грн
446,03 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
Всего: упаковка (1)
489,94
Экономия: -41,28 грн
448,66 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом