Все аптеки Украины
Медицинские изделияОпорно-двигательные и ортопедические изделия, их комплектующиеСредства для фиксации суставовБандаж для голеностопного суставаЦены в аптеках

Бандаж для голеностопного сустава эластичный, универсальный (418), №1 - Киев (864734) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
227,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
227,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
227,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
227,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
227,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
227,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Драбов, ул. Центральная, 30
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
227,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мошны, ул. Спасо-Преображенская, 58
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
227,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
227,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
227,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
227,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
227,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
227,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
227,50 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 169
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
227,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
227,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Гребенка, ул. Магистральная, 102
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
227,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Пирятин, ул. Соборная, 16
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
227,50 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Пирятин, ул. Соборная, 25
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
227,50 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Гагарина Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
227,50 грн