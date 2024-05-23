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Бандаж для голеностопного сустава размер 3 неопреновый (413), №1 - Запорожье (127539) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-Д
Всего: упаковка (1)
608,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
607,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
605,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
606,12 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 10 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
604,08 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
603,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Врадиевка, ул. Героев Врадиевщины, 129
Всего: упаковка (1)
604,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
603,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
606,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
533,90
Экономия: -30,74 грн
503,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Огиенко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
604,83 грн
Ирфарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (1)
430,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом