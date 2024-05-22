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Бандаж для голеностопного сустава размер 4 неопреновый (413), №1 - Харьков (108867) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
603,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
606,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
604,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
611,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 244
Всего: упаковка (1)
605,65 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 34
Всего: упаковка (1)
607,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
Всего: упаковка (1)
606,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
608,36 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
608,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
533,88
Экономия: -30,74 грн
503,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (1)
603,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Измаил, просп. Независимости, 68-А
Всего: упаковка (1)
602,88 грн
Наша аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (1)
205,10 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом