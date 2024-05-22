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Бандаж для голеностопного сустава размер 4 эластичный (410), №1 - Киев (106371) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
253,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
255,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
256,69 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Леси Украинки, 25
Всего: упаковка (1)
256,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 15
Всего: упаковка (1)
255,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
254,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Огиенко Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
256,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
257,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Гребенка, ул. Независимости, 11-Б
Всего: упаковка (1)
255,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
255,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
256,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
257,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (2)
254,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
182,00
Экономия: -19,00 грн
163,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
255,00
Экономия: -39,00 грн
216,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Песочин, перек. Комарова / Квартальная, 9-Б/18-Б
Всего: упаковка (1)
256,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мерефа, ул. Савченко, 20
Всего: упаковка (1)
256,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
256,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
256,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
254,92 грн