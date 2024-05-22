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Бандаж для голеностопного сустава размер 4 эластичный (410), №1 - Днепр (Днепропетровск) (106371) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
182,00
Экономия: -19,00 грн
163,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
268,00
Экономия: -58,00 грн
210,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
248,00
Экономия: -36,00 грн
212,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
248,00
Экономия: -36,00 грн
212,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
248,00
Экономия: -38,00 грн
210,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
248,00
Экономия: -38,00 грн
210,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
248,00
Экономия: -38,00 грн
210,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
Всего: упаковка (1)
255,00
Экономия: -39,00 грн
216,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
255,00
Экономия: -39,00 грн
216,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Мерефа, ул. Савченко, 20
Всего: упаковка (1)
256,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Песочин, перек. Комарова / Квартальная, 9-Б/18-Б
Всего: упаковка (1)
256,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 244
Всего: упаковка (1)
256,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
256,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
255,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
256,46 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
255,37 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
254,02 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
254,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
256,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
256,34 грн