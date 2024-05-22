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Бандаж для голеностопного сустава размер 3 эластичный (410), №1 - Днепр (Днепропетровск) (106369) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
291,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
556,67
Экономия: -51,09 грн
505,58 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (1)
232,00
Экономия: -30,00 грн
202,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (1)
232,00
Экономия: -30,00 грн
202,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -31,00 грн
202,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
245,00
Экономия: -43,00 грн
202,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
221,00
Экономия: -19,00 грн
202,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -29,00 грн
204,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -29,00 грн
204,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -29,00 грн
204,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
245,00
Экономия: -43,00 грн
202,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
233,00
Экономия: -31,00 грн
202,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -31,00 грн
202,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
233,00
Экономия: -31,00 грн
202,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Днепровская, 464-Б
Всего: упаковка (4)
294,14 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -31,00 грн
202,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -31,00 грн
202,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
233,00
Экономия: -31,00 грн
202,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (1)
245,00
Экономия: -43,00 грн
202,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (1)
245,00
Экономия: -43,00 грн
202,00 грн