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Аппарат для магнитотерапии
Аппарат для магнитотерапии
Одесса
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Доступно в 1 аптеках в Одесса
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Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
11.4 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2373,60
грн
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В городах рядом
Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 57
562.3 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 13
614.5 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
615.8 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
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Волыньфарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
616.6 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2336,90
грн
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