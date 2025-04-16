Киев
Аппарат для магнитотерапии

Аппарат для магнитотерапии

Николаев (адрес не указан)
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Открыто
Закроется через 3 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
113.9 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2373,60 грн
Ровнолики
Открыто
Закроется через 3 мин
Ровно, ул. Бандеры Степана, 57
584.9 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется через 3 мин
Луцк, просп. Возрождения, 13
643.1 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется через 3 мин
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
643.6 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2336,90 грн
Волыньфарм
Открыто
Закроется через 3 мин
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
644.3 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
728.6 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40 грн
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