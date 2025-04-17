Киев
О товаре
Цены
Аппарат для магнитотерапии
Аппарат для магнитотерапии
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 57
364.4 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
413.1 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2336,90
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Луцк, просп. Возрождения, 13
420.6 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
420.8 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
Забронировать
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-И
437.7 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2668,40
грн
Забронировать
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
569.9 км
АППАРАТ ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПОРТАТИВНЫЙ МАГ-30-4 №1
Новатор
2373,60
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню